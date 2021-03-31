В Тбилиси идет акция протеста против визита в страну российского журналиста Владимира Познера. Гостиница Rooms hotel, где он в настоящее время находится и намерен отметить-таки свой день рождения, закидана яйцами.
Познера обвиняют в том, что он не признает территориальную целостность Грузии вместе с Абхазией и Южной Осетией. Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили пообещал непрерывные акции, пока журналист не уедет из страны.
По данным РИА "Новости", в акциях участвуют "представители неправительственных организаций и некоторые оппозиционеры".
Ранее Владимир Познер рассказал, в какой стране ему лучше всего живется — это Франция, но свой выбор он назвал очень субъективным и не всем подходящим.
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