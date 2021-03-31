В Грузии протестуют против приезда Владимира Познера

В Тбилиси идет акция протеста против визита в страну российского журналиста Владимира Познера. Гостиница Rooms hotel, где он в настоящее время находится и намерен отметить-таки свой день рождения, закидана яйцами.

Познера обвиняют в том, что он не признает территориальную целостность Грузии вместе с Абхазией и Южной Осетией. Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили пообещал непрерывные акции, пока журналист не уедет из страны.

По данным РИА "Новости", в акциях участвуют "представители неправительственных организаций и некоторые оппозиционеры".

Ранее Владимир Познер рассказал, в какой стране ему лучше всего живется — это Франция, но свой выбор он назвал очень субъективным и не всем подходящим.