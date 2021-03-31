Киев обвинили в "имитации бурной деятельности" в общении с Донбассом

Идея украинских властей назначить советника по консультациям с самопровозглашенными народными республиками Донбасса - не более чем "имитация бурной деятельности", считает пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

Ее коллега из ДНР Владислав Московский полагает, что появление такого советника переговоры только усложнит.

"На прямые вопросы представителей ЛНР и ДНР: какие функции и полномочия будут у такой должности, восполнит ли она отсутствие возможности у действующих украинских представителей влиять на государственные органы Украины для обеспечения выполнения обязательств по минским соглашениям, а также какова вообще цель такого назначения, — господин Кравчук (глава делегации Киева Леонид Кравчук) вразумительно ответить не смог" — пишет Ковшарь в Telegram-канале республики.

Она напомнила, что в комплексе мер общение с Донбассом лежит в целом на украинской делегации.

Ранее Украина подготовила документ, разъясняющий ее позицию по Донбассу. Как и ожидали, он содержит жалобы на "агрессивную политику России".