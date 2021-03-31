Facebook удалил видеоинтервью, которое экс-президент США Дональд Трамп дал своей невестке Ларе Трамп на онлайн-шоу The Right View.
Текст уведомления, полученного от соцсети, Лара Трамп опубликовала в собственном Instagram. Там написано, что в связи с блокировкой аккаунтов миллиардера на Facebook и Instagram весь весь последующий контент, содержащий речь Трампа, будет удален.
"И вот так мы на шаг приблизились к 1984 Оруэлла. Вау", - прокомментировала Трамп это сообщение.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки после его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Тогда еще президент, призвав митингующих спокойно разойтись по домам, назвал их «патриотами» и заявил о фальсификации выборов главы государства.
Ранее против Трампа подали иски два сотрудника полиции Капитолия. Они требуют возмещения ущерба за полученные ими 6 января физические и эмоциональные травмы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".