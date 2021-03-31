Интервью Трампа было удалено с Facebook

Facebook удалил видеоинтервью, которое экс-президент США Дональд Трамп дал своей невестке Ларе Трамп на онлайн-шоу The Right View.

Текст уведомления, полученного от соцсети, Лара Трамп опубликовала в собственном Instagram. Там написано, что в связи с блокировкой аккаунтов миллиардера на Facebook и Instagram весь весь последующий контент, содержащий речь Трампа, будет удален.

"И вот так мы на шаг приблизились к 1984 Оруэлла. Вау", - прокомментировала Трамп это сообщение.

Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки после его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Тогда еще президент, призвав митингующих спокойно разойтись по домам, назвал их «патриотами» и заявил о фальсификации выборов главы государства.

Ранее против Трампа подали иски два сотрудника полиции Капитолия. Они требуют возмещения ущерба за полученные ими 6 января физические и эмоциональные травмы.