А судьи кто: в ЕК недовольны судебной реформой Польши и подают в суд

В судебный иск против Польши вылилось недовольство Еврокомиссии тем, как Варшава решает вопросы судебной реформы. По мнению членов ЕК, в стране нарушен принцип независимости судебной системы и ущемлены права судей.

Суть иска от ЕК проста: отмена польского закона о реформе судебной системы, включая отмену положений о судьях и их полномочиях.

"Это часть процедуры устранения нарушений в польском законе о реформе судебной системы, который вступил в силу в феврале 2020 года. Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений Польши в апреле 2020 года", — прокомментировал иск еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Чиновник напомнил, что страны ЕС могут сами решать вопросы, связанные с иммунитетом судей. Однако есть нюанс: если данный иммунитет отменяют, то заниматься этим должно не государство, а не зависящие от него органы.