Власти Украины продолжают думать о том, как бы "насолить" России. В числе новых идей, которые дошли до реализации — запрет на пшеницу, рожь и подсолнечное масло из РФ.
Данные приводит портал Камбина Украины: постановление, запрещающее вышеуказанные продукты, датировано 29 марта и вступает в силу спустя 10 дней с момента публикации.
"Дополнить перечень [запрещённых к ввозу из РФ товаров] такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава", — сообщается в документе.
Также власти обновили постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров российского происхождения" множеством других позиций: туалетная бумага, картон, салфетки, полотенца и скатерти из РФ оказались под запретом.
Ранее Киев заявил, что Россия занимается "агрессивной политикой" в Донбассе и попросил мировое сообщество усилить санкции против Москвы.
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