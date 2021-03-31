Без масла и туалетной бумаги: Украина "блокирует" ряд товаров из России

Власти Украины продолжают думать о том, как бы "насолить" России. В числе новых идей, которые дошли до реализации — запрет на пшеницу, рожь и подсолнечное масло из РФ.

Данные приводит портал Камбина Украины: постановление, запрещающее вышеуказанные продукты, датировано 29 марта и вступает в силу спустя 10 дней с момента публикации.

"Дополнить перечень [запрещённых к ввозу из РФ товаров] такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава", — сообщается в документе.

Также власти обновили постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров российского происхождения" множеством других позиций: туалетная бумага, картон, салфетки, полотенца и скатерти из РФ оказались под запретом.

Ранее Киев заявил, что Россия занимается "агрессивной политикой" в Донбассе и попросил мировое сообщество усилить санкции против Москвы.