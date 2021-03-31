Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Матвиенко призвала не допустить новой гражданской войны в Донбассе
Москва ворвалась в десятку городов мира по росту цен на жильё
Пугачёва станцевала под песню Little Big на дне рождения блогера
Игры Евро-2020 перенесут в Россию и Англию в случае отказа других стран
Путин объяснил планы по восстановлению рынка труда
Эксперты обозначили срок снижения цен на новостройки
Дана Борисова опубликовала откровенное фото с пляжа
Кабмин изменил правила выплат максимальных пособий по безработице
Эксперты "Модного приговора" дали советы женщинам plus size

Без масла и туалетной бумаги: Украина "блокирует" ряд товаров из России

Мир

Власти Украины продолжают думать о том, как бы "насолить" России. В числе новых идей, которые дошли до реализации — запрет на пшеницу, рожь и подсолнечное масло из РФ.

Без масла и туалетной бумаги: Украина "блокирует" ряд товаров из России

Данные приводит портал Камбина Украины: постановление, запрещающее вышеуказанные продукты, датировано 29 марта и вступает в силу спустя 10 дней с момента публикации.

"Дополнить перечень [запрещённых к ввозу из РФ товаров] такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава", — сообщается в документе.

Также власти обновили постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров российского происхождения" множеством других позиций: туалетная бумага, картон, салфетки, полотенца и скатерти из РФ оказались под запретом.

Ранее Киев заявил, что Россия занимается "агрессивной политикой" в Донбассе и попросил мировое сообщество усилить санкции против Москвы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Колосков рассказал о проблемах сборной России в матче со Словакией
Тим Цзю защитил титул WBO Global, одержав 18-ю победу
Матвиенко призвала не допустить новой гражданской войны в Донбассе
Москва ворвалась в десятку городов мира по росту цен на жильё
Пугачёва станцевала под песню Little Big на дне рождения блогера
Игры Евро-2020 перенесут в Россию и Англию в случае отказа других стран
Эксперты оценили польский проект по добыче газа на Украине
Путин объяснил планы по восстановлению рынка труда
Эксперты обозначили срок снижения цен на новостройки
А судьи кто: в ЕК недовольны судебной реформой Польши и подают в суд
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Мир. Новости мира
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Точка зрения
Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США
Любовь Степушова Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном Любовь Степушова Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Мир. Новости мира
"Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая
Мир. Новости мира
С Россией в главной роли: Рада приняла новое постановление по Донбассу
Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"
Мир. Новости мира
Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников