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В Риме поймали людей, "шпионивших в пользу России"

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Продолжается европейская "шпионская лихорадка": если ранее "российских шпионов" поймали в Болгарии, то теперь за дело взялась Италия.

В Риме поймали людей, "шпионивших в пользу России"

Данные приводит La Repubblica: 31 марта стало известно, что в Риме пойманы двое "шпионов", один из которых, предположительно, является российским офицером. По данным ROS (спецподразделение карабинеров), ордер на данные действия выписала римская прокуратура.

Предполагаемого "российского шпиона" на данный момент проверяют на "дипломатический статус", второй участник шпионской драмы оказался итальянцем и уже помещён под стражу. Оба были задержаны в момент обмена неких важных бумаг на деньги.

"Задержан капитан ВМС и офицер, служащий посольстве РФ, которые обвиняются в шпионаже и создании угрозы госбезопасности", — уточняет ROS.

Известно, что в МИД Италии уже вызвали посла России Сергея Разова для уточнения ситуации.

"Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова", — отметили в МИД Италии.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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