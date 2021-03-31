Очередную порцию критики "Северного потока — 2" предложил читателям издания WirtschaftsWoche депутат бундестага Петер Байер. Политик, который занимает пост координатора правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, заявил: "СП-2" стране "мешает".

По мнению Байера, властям "СП-2" не нужен по одной простой причине: он не даёт запустить "перезагрузку" отношений с США. Вашингтон, уверен он, ждёт конкретных действий — причём вполне определённого характера. А решить вопрос можно просто — достаточно ввести мораторий.

"Проект — серьёзный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений.

Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство "Северного потока — 2".

Сильная Европа — да. Изоляция от США — нет", — рассказал Байер.