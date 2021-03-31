Очередную порцию критики "Северного потока — 2" предложил читателям издания WirtschaftsWoche депутат бундестага Петер Байер. Политик, который занимает пост координатора правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, заявил: "СП-2" стране "мешает".
По мнению Байера, властям "СП-2" не нужен по одной простой причине: он не даёт запустить "перезагрузку" отношений с США. Вашингтон, уверен он, ждёт конкретных действий — причём вполне определённого характера. А решить вопрос можно просто — достаточно ввести мораторий.
"Проект — серьёзный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений.
Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство "Северного потока — 2".
Сильная Европа — да. Изоляция от США — нет", — рассказал Байер.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.