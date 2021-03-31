Трамп получил новый иск, связанный со штурмом Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп, ранее активно подававший иски в различные суды (так он оспаривал итоги выборов), стал "обладателем" нового иска, направленного уже против него.

Данные приводит канал CNN: потерпевшие (ими считаются два сотрудника полиции Капитолия) уверены в том, что из-за скандально известного штурма Капитолия они получили как физические, так и эмоциональные травмы.

Логично, что за это положена "компенсация", которую Джеймс Блассингейм и Сидни Хемби как раз и собрались отсудить у Трампа. Речь идёт о сумме в примерно в 75 тысяч долларов для каждого из них.

В иске, приводит подробности CNN, указано, что Трамп занимался "поощрениями, подстрекательством и руководством" людей, которые штурмовали Капитолий. Хемби пишет, что его "придавили дверью", а также атаковали из газового баллончика, Блассингейм — что протестующие впечатали его в одну из колонн, из-за чего он получил травмы спины и головы.