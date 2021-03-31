Роlitico: россияне читают почту Госдепа

Хакеры предполагаемо из России имели доступ к тысячной электронной переписке сотрудников американского Госдепа.
Такие данные со ссылкой на источники опубликовала газета Politico. По ее данным, был получен доступ к электронным почтам госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Сегодня нет данных, что хакеры имели доступ к данным, имеющим гриф «Секретно». Также неизвестно, идет ли речь о кибервзломе SolarWinds.
В ходе последнего, напомним, хакеры, получившие доступ в том числе к Минфину и Минздраву Штатов, без проблем пользовались данными ведомств как минимум девять месяцев. Тогда также обвинили РФ в причастности к атаке.
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