В США россиянин Олег Никитин признал свою вину в покупке силовой турбины за 17 миллионов долларов в обход законодательства о нарушении экспортного контроля.
Указанный закон запрещает продавать такое оборудование в Россию в связи с наложенными санкциями. Никитин возглавляет компанию КС "Инжиниринг". В связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф.
Помимо Никитина, в штате Джорджия ранее были арестованы его сотрудник Антон Черемухин, представитель компании-производителя турбины Дали Багру и глава итальянской компании-посредника Габриэль Виллоне. Последний уже осужден на два года и четыре месяца.
Арест состоялся в декабре 2019 года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.