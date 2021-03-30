Россиянин в США признал вину в покупке силовой турбины в обход санкций

В США россиянин Олег Никитин признал свою вину в покупке силовой турбины за 17 миллионов долларов в обход законодательства о нарушении экспортного контроля.

Указанный закон запрещает продавать такое оборудование в Россию в связи с наложенными санкциями. Никитин возглавляет компанию КС "Инжиниринг". В связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф.

Помимо Никитина, в штате Джорджия ранее были арестованы его сотрудник Антон Черемухин, представитель компании-производителя турбины Дали Багру и глава итальянской компании-посредника Габриэль Виллоне. Последний уже осужден на два года и четыре месяца.

Арест состоялся в декабре 2019 года.