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Энтони Блинкен: за права человека - это не против России или Китая

Мир » Северная Америка » США и Канада

Госдепартамент США опубликовал очередной отчёт о соблюдении прав человека в мире. Одно только перечисление того, в чём виновата Россия, заняло более страницы.

Энтони Блинкен: за права человека - это не против России или Китая

По мнению "дядюшки Сэма", граждане России ограничены в политических правах до такой степени, что "не могут сменить своё правительство мирным путём через свободные и честные выборы". Россию накрыла коррупция, преступления не расследуются, все и любые меньшинства преследуются, а российские законы об экстремистах и иноагентах — это просто полное попрание прав экстремистов и иноагентов. Особенный "ужас-ужас", как хорошо видно из сияющего града на Холме, творится в Чечне и в Крыму.

Впрочем, Россия оказалась лишь одной из "нарушителей". Нечто в этом же духе сказано в докладе и про Китай, и про ряд других стран. Целиком же доклад занял более сотни страниц. Представляя отчёт за 2020 год, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка вовсе не выступает ни против России, ни против Китая, но лишь "защищает базовые принципы, базовые права и основанный на правилах мировой порядок".

"Когда любая страна любым образом стремится подорвать эти права или этот порядок, да, мы будем вставать и решительно высказываться на данную тему", — приводит его слова ТАСС.

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Автор: Людмила Черткова
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