Доклад ВОЗ по итогам поездки в Ухань: возможно то/вероятно это

Международная группа экспертов изучила четыре возможных сценария возникновения вируса SARS-CoV-2 у человека. Однако не смогла прийти к однозначным выводам.
Специалисты признались, что им не удалось достичь серьёзного прорыва в установлении происхождения SARS-CoV-2, лишь определить основные гипотезы его возникновения. Учёные пока не готовы исключить ни одну из этих гипотез — им нужны дальнейшие исследования для получения более обширных и точных данных.
Кроме того, учёные особо отметили, что в некоторых других странах в разных частях света вирус появился даже раньше, чем в Китае. Например, в Бразилии он был выявлен 27 ноября, а в Италии и Франции присутствовал с середины декабря 2019 года. После этого уточнения довольно сложно продолжать называть SARS-CoV-2 "китайским вирусом", как это любят делать в США.
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