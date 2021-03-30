Доклад ВОЗ по итогам поездки в Ухань: возможно то/вероятно это

Международная группа экспертов изучила четыре возможных сценария возникновения вируса SARS-CoV-2 у человека. Однако не смогла прийти к однозначным выводам.

Специалисты признались, что им не удалось достичь серьёзного прорыва в установлении происхождения SARS-CoV-2, лишь определить основные гипотезы его возникновения. Учёные пока не готовы исключить ни одну из этих гипотез — им нужны дальнейшие исследования для получения более обширных и точных данных.

Основные гипотезы происхождения COVID-19

В диапазоне "от вероятного до весьма вероятного" — передача вируса от летучих мышей к человеку через "промежуточного носителя" — другое инфицированное животное. Эксперты полагают, что в качестве "подозреваемых" могли выступить норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки.

В диапазоне "от возможного до вероятного" — прямая передача инфекции от животного к человеку. Специалисты считают, что вирус предварительно должен был определённым образом мутировать, чтобы прижиться в человеческом организме.

"Возможно" — заражение через поставки охлаждённых продуктов. Учёные не смогли однозначно определить роль рынка морепродуктов "Хуанань" в Ухане в распространении новой коронавирусной инфекции, о чём "Правда.Ру" сообщала ранее.

"Крайне маловероятно" — заражение людей вследствие инцидента в лаборатории. Экспертная группа ВОЗ побывала в лаборатории BSL-4 и оценила степень её защищённости от случайной или намеренной утечки вируса.

Кроме того, учёные особо отметили, что в некоторых других странах в разных частях света вирус появился даже раньше, чем в Китае. Например, в Бразилии он был выявлен 27 ноября, а в Италии и Франции присутствовал с середины декабря 2019 года. После этого уточнения довольно сложно продолжать называть SARS-CoV-2 "китайским вирусом", как это любят делать в США.