Иран вернулся в "большую нефтяную игру": помог Китай

Неожиданное, но эффектное возвращение Ирана в "большую нефтяную игру" состоялось благодаря Китаю. Заказы из Поднебесной помогли Тегерану нарастить поставки в кризисный период, передаёт Reuters.

Напомним, что ранее (ещё при Дональде Трампе на посту президента США) Иран оказался под санкциями, которые помешали ему продавать нефть. В беде страну, как оказалось, решил не бросать Китай.

Со ссылкой на Refinitiv Oil Research в Reuters пишут: в марте 2021 года Китай купил у Ирана 3,75 млн тонн нефти, поставив новый рекорд. При этом наращивание закупок можно проследить с самого начала года. Иран, таким образом, завоевал "бронзу" в споре поставщиков нефти в Китай: выше только Саудовская Аравия и Россия.

Интересно, что нефть из Ирана идёт в Китай с хорошей скидкой: Пекин не платит примерно 4-6 долларов за каждый баррель Brent. Такая политика позволяет постепенно наращивать давление на российских и китайских поставщиков, уверены участники рынка, опрошенные Reuters.

"Недавний скачок в экспорте сырой нефти из Ирана в Китай способствуют ослаблению рынка, подрывая усилия ОПЕК+ по ограничению предложения и нацеливает цены на третью неделю падения", — оценивают последствия "нефтяной игры" эксперты Rystad Energy.