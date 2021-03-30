Власти Берлина уточнили, какую вакцину могут получить бездомные

В пылу борьбы с пандемией коронавируса власти многих городов "обошли стороной" такой вопрос, как вакцинация бездомных. Однако в Берлине подумали и о них: уже рассматривается предложение о вакцинации.

Как сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи, на текущий момент рассматривается идея о вакцинации бездомных с помощью вакцины Johnson & Johnson. Именно эта вакцина выбрана по простой причине: её нужно ввести лишь раз, что упрощает поиск и "сбор" бездомных, а также весь процесс в целом.

"Мы договорились с центральным властями, что Johnson & Johnson будет применяться в частных врачебных кабинетах, потому что нужна только одна прививка. Мы также обсудим с коллегами, стоит ли применять Johnson & Johnson для вакцинации бездомных, потому что вторую прививку для бездомных организовать сложнее", — сообщила Калайчи, выступая на брифинге.

Напомним, что только в Берлине примерное число бездомных оценивается в 2 000 человек. Согласно открытой статистике, всего в стране около 420 000 бездомных (данные на 2017 год).