С Россией в главной роли: Рада приняла новое постановление по Донбассу

Документ, который ранее обещали оперативно подготовить в Верховной Раде Украины в связи с ситуацией в Донбассе, увидел свет. Как и ожидалось, в нём содержатся жалобы на Россию и её "агрессивную политику".

Напомним, что в Киеве ранее заявили о подготовке обращения "ко всему цивилизованному миру". Как оказалось, документ уже готов: это постановление за номером 5312, передаёт канал "Рада".

В документе оказалось немало интересного: в частности, иностранным государствам предлагается:

осудить политику России, основанную на "агрессии";

ужесточить санкции против России.

К России у представителей Украины тоже есть "пожелания":

остановить военные действия;

убрать с украинской территории российских "наёмников", "армию" и прочие "вооружённые формирования";

дать Украине полный контроль над её территорией.

Напомним, что ранее в Киеве заявляли о том, что восстановление Донбасса силами только лишь Украины — нереальная задача.