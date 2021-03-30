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С Россией в главной роли: Рада приняла новое постановление по Донбассу

Мир

Документ, который ранее обещали оперативно подготовить в Верховной Раде Украины в связи с ситуацией в Донбассе, увидел свет. Как и ожидалось, в нём содержатся жалобы на Россию и её "агрессивную политику".

С Россией в главной роли: Рада приняла новое постановление по Донбассу

Напомним, что в Киеве ранее заявили о подготовке обращения "ко всему цивилизованному миру". Как оказалось, документ уже готов: это постановление за номером 5312, передаёт канал "Рада".

В документе оказалось немало интересного: в частности, иностранным государствам предлагается:

  • осудить политику России, основанную на "агрессии";
  • ужесточить санкции против России.

К России у представителей Украины тоже есть "пожелания":

  • остановить военные действия;
  • убрать с украинской территории российских "наёмников", "армию" и прочие "вооружённые формирования";
  • дать Украине полный контроль над её территорией.

Напомним, что ранее в Киеве заявляли о том, что восстановление Донбасса силами только лишь Украины — нереальная задача.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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