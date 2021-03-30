Документ, который ранее обещали оперативно подготовить в Верховной Раде Украины в связи с ситуацией в Донбассе, увидел свет. Как и ожидалось, в нём содержатся жалобы на Россию и её "агрессивную политику".
Напомним, что в Киеве ранее заявили о подготовке обращения "ко всему цивилизованному миру". Как оказалось, документ уже готов: это постановление за номером 5312, передаёт канал "Рада".
В документе оказалось немало интересного: в частности, иностранным государствам предлагается:
К России у представителей Украины тоже есть "пожелания":
Напомним, что ранее в Киеве заявляли о том, что восстановление Донбасса силами только лишь Украины — нереальная задача.
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