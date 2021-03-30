Несмотря на проблемы с вакциной AstraZeneca (в частности — на побочные эффекты в виде возможного тромбообразования), европейские политики продолжают делать ей "рекламу".
На этот раз вакцину AstraZeneca выбрал премьер-министр Италии Марио Драги. Как сообщила во вторник, 30 марта, пресс-служба председателя правительства, Драги успешно прошёл первый этап, то есть получил первую дозу прививки.
"Председатель Совмина Марио Драги и его супруга Мария Серенелла Каппелло привились в центре вакцинации на римском вокзале Термини по календарю вакцинации, предусмотренному в столичном регионе Лацио", — уточняют для СМИ в пресс-службе.
Интересно, что 73-летний премьер выбрал для вакцинации весьма непростое время: 11 марта стало известно, что в Италии временно "ставят на паузу" вакцинацию AstraZeneca. Позднее (примерно 19 марта) пришли данные о том, что эксперты EMA не нашли проблем, и вакцинацию можно возобновлять.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.