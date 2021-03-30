Итальянский премьер вакцинировался от COVID: он выбрал AstraZeneca

Несмотря на проблемы с вакциной AstraZeneca (в частности — на побочные эффекты в виде возможного тромбообразования), европейские политики продолжают делать ей "рекламу".

На этот раз вакцину AstraZeneca выбрал премьер-министр Италии Марио Драги. Как сообщила во вторник, 30 марта, пресс-служба председателя правительства, Драги успешно прошёл первый этап, то есть получил первую дозу прививки.

"Председатель Совмина Марио Драги и его супруга Мария Серенелла Каппелло привились в центре вакцинации на римском вокзале Термини по календарю вакцинации, предусмотренному в столичном регионе Лацио", — уточняют для СМИ в пресс-службе.

Интересно, что 73-летний премьер выбрал для вакцинации весьма непростое время: 11 марта стало известно, что в Италии временно "ставят на паузу" вакцинацию AstraZeneca. Позднее (примерно 19 марта) пришли данные о том, что эксперты EMA не нашли проблем, и вакцинацию можно возобновлять.