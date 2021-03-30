Псаки уточнила, почему Байден игнорирует "ковидные" рекомендации

Интересные данные пришли из США: команде Джо Байдена пришлось объяснять, почему пожилого президента, вопреки советам и рекомендациям американских ведомств, возят на различные встречи, которые можно описать общим словом "несущественные".

Вопрос про поездки Байдена в условиях "бушующего" коронавируса задали пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки на очередном брифинге. В СМИ отметили, что ранее вышли рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые Байден, по сути, игнорирует. Также о них не слишком печётся и Камала Харрис, вице-президент страны.

"Я бы сказала, что президент совершает поездки, как и вице-президент, на частном самолёте. Такая возможность была у каждого президента и вице-президента на протяжении всей американской истории. Президент не проводит митинги, равно как и вице-президент. Мы очень серьёзно относимся к роли моделей. Думаю, что большинство американцев поймут разницу", — объяснила Псаки.