Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"

Очередную критику услышали в свой адрес украинские власти. О том, что руководство страны "сошло с ума" и занимается вещами, которые напрямую угрожают национальной безопасности страны, рассказал депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Кузьмин выступил с "огненной" риторикой в эфире "Первого независимого". Политик уверен, что ради желания "понравиться американцам" Киев готов забыть про безопасность собственных граждан.

"Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны. Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности. Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи… Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель", — заявил Кузьмин.