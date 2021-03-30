Ким Ё Чжон поражается "цинизму" южнокорейского лидера

"Американским попугаем" обозвала южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Причиной стало осуждение недавних ракетных испытаний в Северной Корее.

"Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму", — говорит Ким Ё Чжон и передает ЦТАК.

23 июля, как напомнила она, Мун Чжэ Ин говорил о разработке баллистической ракеты с "достаточной для защиты мира на Корейском полуострове дальностью".

Свои ракетные пуски Северная Корея расценивает как реализацию права на самозащиту в связи с "агрессивными" военными учениями Южной Кореи и США.