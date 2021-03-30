Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Nike засудят распространителей "сатанинской" версии их кроссовок
У жителя Магадана по телефону "выцыганили" полмиллиона рублей
Космонавты в перелете в другим планетам могут впасть в депрессию
Василий Лановой умер с песней "От героев былых времен"
Вину за "суэцкую пробку" перекладывают на капитана Ever Given
Помывших обувь в святом источнике присудили к штрафу
Взрыв газа в Зеленодольске мог случиться из-за суицида жильца
Apple проиграла Swatch право на коронную фразу Стива Джобса
Колебания заболеваемости ковидом не дойдут до осеннего пика

Ким Ё Чжон поражается "цинизму" южнокорейского лидера

Мир » Азия » Дальний Восток

"Американским попугаем" обозвала южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Причиной стало осуждение недавних ракетных испытаний в Северной Корее.

Ким Ё Чжон поражается "цинизму" южнокорейского лидера

"Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму", — говорит Ким Ё Чжон и передает ЦТАК.

23 июля, как напомнила она, Мун Чжэ Ин говорил о разработке баллистической ракеты с "достаточной для защиты мира на Корейском полуострове дальностью".

Свои ракетные пуски Северная Корея расценивает как реализацию права на самозащиту в связи с "агрессивными" военными учениями Южной Кореи и США.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Ким Ё Чжон поражается "цинизму" южнокорейского лидера
На Сахалине введён режим ЧС в вузе, где убило током двух студентов
Nike засудят распространителей "сатанинской" версии их кроссовок
У жителя Магадана по телефону "выцыганили" полмиллиона рублей
Космонавты в перелете в другим планетам могут впасть в депрессию
Василий Лановой умер с песней "От героев былых времен"
Вину за "суэцкую пробку" перекладывают на капитана Ever Given
Помывших обувь в святом источнике присудили к штрафу
Взрыв газа в Зеленодольске мог случиться из-за суицида жильца
Apple проиграла Swatch право на коронную фразу Стива Джобса
Популярное
Прибалтика
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.

Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Прибалтика
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Мир. Новости мира
Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение
Экономика и бизнес
Курс на бедность: россияне посчитали "реальный" прожиточный минимум
Вячеслав Шпаковский Загадка кальдеры мыса Макрониссос Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Аккаунт Dolce & Gabbana проверят на пропаганду ЛГБТ Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Мир. Новости мира
Как Молдавия не получила 60 млн евро: объясняет Майя Санду
"Ко всему цивилизованному миру": Рада готовит обращение по Донбассу
Мир. Новости мира
"Ко всему цивилизованному миру": Рада готовит обращение по Донбассу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников