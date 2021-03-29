Apple проиграла Swatch право на коронную фразу Стива Джобса

Этой фразой основатель Apple Стив Джобс часто завершал презентации. После чего анонсировал новый, ещё более сногсшибательный проект компании.

"Ещё кое-что (One more thing)", — говорил Стив Джобс, прежде чем поразить слушателей очередной высокотехнологичной новинкой. По мнению американской корпорации, эта фраза уже двадцать лет ассоциируется с продуктами Apple. Сам Стив Джобс скончался в 2011 году.

История длится с 2014 года. На тот момент у швейцарской часовой компании была зарегистрирована торговая марка iSwatch, поэтому производителю iPhone пришлось назвать свои умные часы Apple Watch. А в следующем году швейцарцы подали заявку на регистрацию торговой марки One more thing.

Apple упрекнула Swatch в недобросовестности, и в 2017 году британский суд оказался на стороне американцев. Однако в понедельник, 29 марта, Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Swatch, признав при этом, что действия швейцарской компании "могли быть продиктованы желанием досадить" конкурентам, сообщает ТАСС.