Канада приостановила вакцинацию людей в возрасте до 55 лет AstraZeneca из-за побочного эффекта в виде тромбоза. Руководство страны назвало это мерой предосторожности из-за "неопределенности" в отношении пользы от прививания этой вакциной "с учетом потенциальных рисков".
В частности, это мотивируется тем, что редкий, но очень серьезный побочный эффект все же наблюдался у молодых женщин в Европе. По наблюдению доктора Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцин в провинции Манитоба, тромбоз может быть у одного из 100 000 или одного из миллиона людей, привитых AstraZeneca.
Надо заметить, что Канада отстает в вакцинации своего населения, так как не имеет своей вакцины и вынуждена полагаться на глобальные поставки.
Ранее эксперты из США обеспокоились тем, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из исследования, а это могло дать неполное представление о данных об эффективности препарата.
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