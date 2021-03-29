ВОЗ не подтвердила, что рынок в Ухане был источником COVID-19

По мнению экспертов ВОЗ, роль рынка морепродуктов "Хуанань" в Ухане (КНР), который считали "виновником" распространения коронавируса, всё ещё остаётся неясной.
Эксперты международной группы ВОЗ, в течение месяца находившиеся в Китае с миссией выяснить происхождение новой коронавирусной инфекции, склонны считать наиболее вероятной передачу вируса человеку от летучих мышей через другое животное. Специалисты также побывали в Уханьском институте вирусологии и в той самой лаборатории BSL-4, которую обвиняли в утечке или искусственном создании вируса. Они пришли к выводу, что такой вариант "крайне маловероятен". Однако ситуация с рынком "Хуанань" остаётся не до конца выясненной.
"Передача в более широком сообществе может составлять случаи, не связанные с рынком "Хуанань", что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок "Хуанань" не был первоначальным источником вспышки.
Однако другие более лёгкие случаи, которые не были выявлены, могли обеспечить связь между рынком "Хуанань" и ранними случаями без видимой связи с рынком. Поэтому нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка "Хуанань", — цитирует РИА Новости выдержки из проекта доклада экспертов ВОЗ.
Полный доклад по итогам работы экспертной группы должен быть опубликован 30 марта.
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