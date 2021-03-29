Мамиш заявил, что потребует компенсации от хозяев судна Ever Given

Египет потребует компенсации от владельца судна, ранее блокировавшего Суэцкий канал, заявил РИА "Новости" советник президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

По словам Мамиша, на "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют".

"Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость", — сказал Мамиш.