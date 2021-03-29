Египет потребует компенсации от владельца судна, ранее блокировавшего Суэцкий канал, заявил РИА "Новости" советник президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
По словам Мамиша, на "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют".
"Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость", — сказал Мамиш.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.