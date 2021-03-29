Владелец Ever Given поблагодарил участвовавших в снятии судна с мели

Владелец контейнеровоза Ever Given, японская компания Shohei Kisen, подтвердила снятие судна с мели в Суэцком канале и поблагодарила всех участников операции, в том числе администрацию канала.

"Мы хотели бы проинформировать вас, что судно снято (с мели — Прим. ред.). В будущем оно пройдет полный осмотр на предмет ущерба в Большом Горьком озере. Мы намерены вернуться на маршрут следования как можно скорее", — говорится в заявлении компании.

Японская сторона также выразила благодарность "администрации Суэцкого канала, компаниям, осуществлявшим операцию по освобождению судна, а также всем задействованным сторонам за их сотрудничество".