Владелец контейнеровоза Ever Given, японская компания Shohei Kisen, подтвердила снятие судна с мели в Суэцком канале и поблагодарила всех участников операции, в том числе администрацию канала.
"Мы хотели бы проинформировать вас, что судно снято (с мели — Прим. ред.). В будущем оно пройдет полный осмотр на предмет ущерба в Большом Горьком озере. Мы намерены вернуться на маршрут следования как можно скорее", — говорится в заявлении компании.
Японская сторона также выразила благодарность "администрации Суэцкого канала, компаниям, осуществлявшим операцию по освобождению судна, а также всем задействованным сторонам за их сотрудничество".
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