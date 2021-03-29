По Суэцкому каналу возобновилась навигация судов

Виновника гигантской пробки — контейнеровоз Ever Given — начали буксировать в направлении Горьких озёр. Специалисты проверят судно на морепригодность.

"По результатам этой инспекции будет определено, сможет ли Ever Given возобновить свой регулярный рейс", — сообщил сегодня оператор судна — тайваньская компания Evergreen Marine Corporation.

Кроме того, компания-оператор будет координировать свои действия с судовладельцем для решения вопросов, которые неизбежно возникнут после этого инцидента. В настоящее время продолжается расследование, о результатах которого сообщат заинтересованным сторонам, сообщает ТАСС.

"Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов", — сообщил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

Ранее эксперты предварительно оценили ущерб, нанесённый мировой экономике перебоями в поставках из-за застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза. Сумма вышла впечатляющая.