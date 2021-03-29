За оскорбление президента в Белоруссии мужчина получил срок

Мужчину в Белоруссии приговорили к году и месяцу колонии в условиях общего режима за публичное оскорбление президента и хулиганство, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Могилевской области республики.

"Прокуратура Бобруйска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя К., которому инкриминированы публичное оскорбление президента Республики Беларусь и хулиганство… По предложению гособвинителя суд Бобруйского района и города Бобруйска постановил в отношении К. обвинительный приговор… Назначил ему в качестве наказания один год один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.