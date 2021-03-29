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Политик из Косово рассказала о толерантности и «Великой Сербии»

Мир

С новым заявлением касательно ситуации в регионе выступила заместитель премьер-министра Косово Эмилия Реджепи. Она уверена, что на текущий момент не стоит говорить о таких вещах, как "Великая Албания" или "Великая Сербия".

Политик из Косово рассказала о толерантности и «Великой Сербии»

Реджепи, общаясь с изданием "Дневни Аваз", подчеркнула: всем народам нужно уважать друг друга, действовать по принципам толерантности и забыть про национализм. Время попыток строительства "Великой Сербии", что называется, кануло в Лету, ситуация изменилась.

"Все народы Балкан должны понять, что эпоха национализма, шовинистского предпочтения одного народа как высшего, была ошибочной и не принесла ничего доброго.

Поэтому, давайте уважать друг друга и уважать ценности разнообразия. Конечно, трудное прошлое не может быть забыто никогда, но наш родительский и гражданский долг — растить наших детей в духе толерантности", — сообщила Реджепи.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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