Азаров призвал избирателей Зеленского "пошевелить мозгами"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter обратился к жителям страны, которые готовы проголосовать за нынешнего президента Владимира Зеленского, и призвал их "пошевелить мозгами".

Политик напомнил, что за последнего готовы отдать свои голоса 21 процент украинцев. Экс-премьер особо выделил жителей юго-востока страны.

"Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?! Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского!" — пояснил Азаров.

В апреле 2019 приняли закон "Об обеспечении украинского языка как государственного", после чего в стране появилась специальная "комиссия" и должность уполномоченного по его защите. С 16 января 2021 года на Украине действует норма об обязательном использовании официального языка в сфере обслуживания.