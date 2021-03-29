Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter обратился к жителям страны, которые готовы проголосовать за нынешнего президента Владимира Зеленского, и призвал их "пошевелить мозгами".
Политик напомнил, что за последнего готовы отдать свои голоса 21 процент украинцев. Экс-премьер особо выделил жителей юго-востока страны.
"Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?! Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского!" — пояснил Азаров.
В апреле 2019 приняли закон "Об обеспечении украинского языка как государственного", после чего в стране появилась специальная "комиссия" и должность уполномоченного по его защите. С 16 января 2021 года на Украине действует норма об обязательном использовании официального языка в сфере обслуживания.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.