Просьба из Германии: России стоит выделить больше денег для ВОЗ

Как оказалось, ситуация с коронавирусом развивается сложным образом, и финансовая поддержка от России, Китая и некоторых других "вернувшихся" в ВОЗ стран лишней точно не будет.

Обоснования для финансирования предоставил министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. Он отметил, что на текущий момент сложная ситуация с коронавирусом сложилась, например, в Мексике и Перу. К тому же в странах Африки сокращены более 300 млн рабочих мест, что сильно ударило по их бюджетам, и ранее не отличавшимся "толщиной".

"Это финансовый кризис, кризис стабильности. Мы победим кризис повсеместно или не победим. COVAX — это структура, чтобы провести кампанию по вакцинации в беднейших странах мира. Цель — поддержка Германии и ЕС, которые должны приложить ещё больше усилий, чем сейчас, чтобы вакцинировать 25% населения в развивающихся странах в этом году. Это возможно. Сейчас не хватает доз вакцины, но благодаря росту производства этого можно достичь. Этот призыв относится к международному сообществу, к арабским странам, к Китаю, России, США, которые вновь вернулись в ВОЗ", — рассказал Мюллер на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.