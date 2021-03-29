Как оказалось, ситуация с коронавирусом развивается сложным образом, и финансовая поддержка от России, Китая и некоторых других "вернувшихся" в ВОЗ стран лишней точно не будет.
Обоснования для финансирования предоставил министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. Он отметил, что на текущий момент сложная ситуация с коронавирусом сложилась, например, в Мексике и Перу. К тому же в странах Африки сокращены более 300 млн рабочих мест, что сильно ударило по их бюджетам, и ранее не отличавшимся "толщиной".
"Это финансовый кризис, кризис стабильности. Мы победим кризис повсеместно или не победим. COVAX — это структура, чтобы провести кампанию по вакцинации в беднейших странах мира.
Цель — поддержка Германии и ЕС, которые должны приложить ещё больше усилий, чем сейчас, чтобы вакцинировать 25% населения в развивающихся странах в этом году. Это возможно. Сейчас не хватает доз вакцины, но благодаря росту производства этого можно достичь.
Этот призыв относится к международному сообществу, к арабским странам, к Китаю, России, США, которые вновь вернулись в ВОЗ", — рассказал Мюллер на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.
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