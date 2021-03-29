Южная Корея призвала Россию поддержать мир на Корейском полуострове

Южная Корея в понедельник, 29 марта, призвала Россию к активной поддержке и сотрудничеству в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

Заместитель министра обороны Пак Чжэ Мин ранее пообщался со своим российским коллегой Александром Фоминым, который приехал с визитом в Сеул. После переговоров состоялся брифинг для СМИ, в ходе которого были освещены наиболее важные темы.

"Замминистра обороны Фомин сказал, что РФ поддерживает мирный процесс, инициированный правительством Республики Корея, подчеркнув, что Россия продолжит предпринимать дипломатические усилия, направленные на установление прочного мира на Корейском полуострове", — рассказал на брифинге Пак Чжэ Мин.

Обе стороны также подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере обороны и пообещали друг другу расширить регулярные консультативные мероприятия и обмен кадрами высшего звена, уточняют в издании Yonhap News.