"Процесс продолжается": Минздрав ФРГ о ходе сертификации "Спутника V"

Продолжается работа по сертификации российской вакцины "Спутник V" в Германии.

Как сообщил представитель Минздрава Германии, в EMA (регуляторе, занимающемся процессом регистрации "Спутника V") на данный момент ждут неких "нужных данных". На брифинге представитель уточнил, что "процесс продолжается".

"В принципе, процесс сертификации в европейском агентстве ЕМА продолжается, до сих пор не все данные, необходимые для сертификации, предоставлены, в этой связи мы должны дождаться следующих шагов ЕМА", — ответил представитель немецкого Минздрава на вопрос о том, когда же вакцину из России разрешат в Германии.

Касательно того, как проходит сертификация "Спутника V" для применения в рамках всего ЕС, представитель ответить затруднился, рассказав лишь, что о планах такого рода он не знает.