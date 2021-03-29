Продолжается работа по сертификации российской вакцины "Спутник V" в Германии.
Как сообщил представитель Минздрава Германии, в EMA (регуляторе, занимающемся процессом регистрации "Спутника V") на данный момент ждут неких "нужных данных". На брифинге представитель уточнил, что "процесс продолжается".
"В принципе, процесс сертификации в европейском агентстве ЕМА продолжается, до сих пор не все данные, необходимые для сертификации, предоставлены, в этой связи мы должны дождаться следующих шагов ЕМА", — ответил представитель немецкого Минздрава на вопрос о том, когда же вакцину из России разрешат в Германии.
Касательно того, как проходит сертификация "Спутника V" для применения в рамках всего ЕС, представитель ответить затруднился, рассказав лишь, что о планах такого рода он не знает.
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