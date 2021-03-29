В Ташкенте жестоко избит известный блогер Миразиз Базаров

Ташкентский блогер Миразиз Базаров, регулярно выступающий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, был избит неизвестными, ведется розыск нападавших, сообщает в понедельник, 29 марта, пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

По данным пресс-службы, 28 марта ориентировочно в 22.45 (20.45 мск) трое неизвестных напали на Базарова на улице и избили блогера, он был госпитализирован в одну из больниц Ташкента. По данным медицинского заключения, у пострадавшего, в частности, зафиксированы открытая и закрытая черепно-мозговые травмы, а также открытый перелом большой берцовой кости левой ноги.

"По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирабадского района Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "умышленное средней тяжести телесное повреждение, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса республики", — говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД.

Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.