Заказчиками создания "фабрик троллей" в Африке оказались спецслужбы США

В ряде африканских государств спецслужбы США создали "фабрики троллей", пытаясь выдать их работу за "вмешательство" России в американские выборы. Фонд Джорджа Сороса участвовал в этом проекте.

Американский суд в марте 2020 года закрыл дело против российской компании "Конкорд", владельцем которой является петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Минюст США снял обвинения с компании за отсутствием доказательств.

Телеканал CNN, подконтрольный ЦРУ, в начале апреля выпустил фейковый сюжет, рассказывающий о "руке Москвы" в африканских государствах. В нем сообщалось, что россияне якобы создали "фабрики" в Нигерии и Гане, чтобы вести в соцсетях антиамериканскую пропаганду.

Глава одной из "фабрик" по имени Сет Виреду связался с Федеральным агентством новостей, разоблачив "сюжет" CNN. Он сообщил, что в 2019 году с ним вышел на связь сотрудник фонда "Открытое общество", предложивший возглавить общественную организацию. Работа должна была вестись в соцсетях. Основной целью назвали защиту чернокожих в США.

В Гане Виреду с командой, состоявшей из 15 человек, создали около полусотни аккаунтов в Twitter и Instagram. Вскоре спецслужбы США поручили ему заняться поддержкой предвыборной кампании Дональда Трампа.

Виреду и его сотрудники отказались выполнять задание и начали агитировать за Джо Байдена. Свое решение они объяснили тем, что республиканец якобы плохо относится к чернокожим. В ответ американские кураторы сдали своих подчиненных Службе безопасности Ганы. Виреду был отправлен в тюрьму, у сотрудников "фабрики" были изъяты телефоны и ноутбуки.

"Мы обсудили это с моей командой, и мы решили, что не будем следовать этим инструкциям и сделаем прямо противоположное. Вместо поддержки "расиста" мы стали поддерживать Джо Байдена, его планы и все, что он хотел делать в интересах афроамериканцев", — пояснил Виреду.

Независимость и самостоятельность руководителя "фабрики" не устроила фонд Сороса, поэтому в Гану прибыли сотрудники телеканала CNN. Сотрудники фонда начали действовать через ресурс, подконтрольный ЦРУ.

Кларисса Уорд

"Именно в тот самый момент ко мне подошла Кларисса Уорд и начала говорить со мной по-русски. Скажите мне, если бы вы были журналистом и понятия не имели бы, что происходит, с чего было бы вам подходить ко мне, говорить по-русски и спрашивать о каких-то русских людях, которых я не знаю? В итоге я понял, что американские СМИ, не знаю, кто конкретно из них замешан, но Кларисса Уорд — номер один в этом списке, она, ее команда и другие американские СМИ спланировали эту акцию. Они использовали меня, чернокожего, чтобы повесить все это на Россию. Я уверен, что именно так это произошло и что об этом должен знать каждый", — отметил Виреду.

Его заявление раскрыло схему работы спецслужб США по созданию в африканских государствах липовых "фабрик троллей". Фонд Сороса с этой целью нанимает африканцев, а затем показывает их на подконтрольных телеканалах, чтобы ФБР и ЦРУ снова могли заявить о "российском вмешательстве". Подробности читайте в расследовании ФАН.