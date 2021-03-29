Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Песков назвал главное научное достижение 2020 года
Песков рассказал о параде Победы в Москве
В "Спартаке" отреагировали на информацию о назначении Финка
В Брянске школьники отремонтировали дорогу
Клебо отказался от приглашения на свадьбу Большунова
В казанском цирке слон напал на рабочего

Заказчиками создания "фабрик троллей" в Африке оказались спецслужбы США

Мир

В ряде африканских государств спецслужбы США создали "фабрики троллей", пытаясь выдать их работу за "вмешательство" России в американские выборы. Фонд Джорджа Сороса участвовал в этом проекте.

Заказчиками создания "фабрик троллей" в Африке оказались спецслужбы США

Американский суд в марте 2020 года закрыл дело против российской компании "Конкорд", владельцем которой является петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Минюст США снял обвинения с компании за отсутствием доказательств.

Телеканал CNN, подконтрольный ЦРУ, в начале апреля выпустил фейковый сюжет, рассказывающий о "руке Москвы" в африканских государствах. В нем сообщалось, что россияне якобы создали "фабрики" в Нигерии и Гане, чтобы вести в соцсетях антиамериканскую пропаганду.

Глава одной из "фабрик" по имени Сет Виреду связался с Федеральным агентством новостей, разоблачив "сюжет" CNN. Он сообщил, что в 2019 году с ним вышел на связь сотрудник фонда "Открытое общество", предложивший возглавить общественную организацию. Работа должна была вестись в соцсетях. Основной целью назвали защиту чернокожих в США.

В Гане Виреду с командой, состоявшей из 15 человек, создали около полусотни аккаунтов в Twitter и Instagram. Вскоре спецслужбы США поручили ему заняться поддержкой предвыборной кампании Дональда Трампа.

Виреду и его сотрудники отказались выполнять задание и начали агитировать за Джо Байдена. Свое решение они объяснили тем, что республиканец якобы плохо относится к чернокожим. В ответ американские кураторы сдали своих подчиненных Службе безопасности Ганы. Виреду был отправлен в тюрьму, у сотрудников "фабрики" были изъяты телефоны и ноутбуки.

"Мы обсудили это с моей командой, и мы решили, что не будем следовать этим инструкциям и сделаем прямо противоположное. Вместо поддержки "расиста" мы стали поддерживать Джо Байдена, его планы и все, что он хотел делать в интересах афроамериканцев", — пояснил Виреду.

Независимость и самостоятельность руководителя "фабрики" не устроила фонд Сороса, поэтому в Гану прибыли сотрудники телеканала CNN. Сотрудники фонда начали действовать через ресурс, подконтрольный ЦРУ.

Заказчиками создания
Кларисса Уорд

"Именно в тот самый момент ко мне подошла Кларисса Уорд и начала говорить со мной по-русски. Скажите мне, если бы вы были журналистом и понятия не имели бы, что происходит, с чего было бы вам подходить ко мне, говорить по-русски и спрашивать о каких-то русских людях, которых я не знаю? В итоге я понял, что американские СМИ, не знаю, кто конкретно из них замешан, но Кларисса Уорд — номер один в этом списке, она, ее команда и другие американские СМИ спланировали эту акцию. Они использовали меня, чернокожего, чтобы повесить все это на Россию. Я уверен, что именно так это произошло и что об этом должен знать каждый", — отметил Виреду.

Его заявление раскрыло схему работы спецслужб США по созданию в африканских государствах липовых "фабрик троллей". Фонд Сороса с этой целью нанимает африканцев, а затем показывает их на подконтрольных телеканалах, чтобы ФБР и ЦРУ снова могли заявить о "российском вмешательстве". Подробности читайте в расследовании ФАН.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ
В Ташкенте жестоко избит известный блогер Миразиз Базаров
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Песков назвал главное научное достижение 2020 года
Песков рассказал о параде Победы в Москве
В "Спартаке" отреагировали на информацию о назначении Финка
Популярное
Здоровье и профилактика
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении

Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Российский шоу-бизнес
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Здоровье и профилактика
Развеян главный миф о пользе молока
Российский шоу-бизнес
Фанатка ворвалась в номер Егора Крида
Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на обвинения Ксении Собчак
Северная Америка
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Общество
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников