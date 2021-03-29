Меркель пояснила, за что попросила прощения у жителей Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала свое обращение к гражданам о прощении из-за решения о "пасхальном локдауне" в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, за что канцлер просила прощения.

Ранее Меркель с главами регионов решила ввести продленные пасхальные праздники — вместо 2, 4 и 5 апреля граждане должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции, а также непонимание бизнеса, для которого такой режим мог осложнить работу. Затем Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами.

"Это произошло из добрых побуждений — нам нужно больше (ограничительных — Прим. ред.) мер, однако, несмотря на то, что все чувствовали, что что-то нужно сделать, это затем ощущалось как нереализуемое. Это привело многих людей в замешательство. Это замешательство, которого я не хотела вызывать среди людей на этом сложном этапе, потому я и попросила о прощении", — заявила Меркель.