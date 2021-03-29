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"Рычаги давления" Трампа на Китай устроили команду Байдена

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Несмотря на стойкое желание проводить "антитрамповский" курс и отменять принятые командой Трампа решения, новая администрация США всё-таки нашла "точку соприкосновения" со старой. Это санкции против Китая, сообщает The Wall Street Journal.

"Рычаги давления" Трампа на Китай устроили команду Байдена

Журналисты The Wall Street Journal побеседовали с новым представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай. Она сообщила, что пока команда Байдена не намерена отменять ранее введённые командой Трампа санкции против Китая. Таким образом, "торговая война" между странами будет продолжена.

"Я часто слышу мнение, что необходимо снять пошлины", — сообщила Тай, утончив, что вопросы такого рода важно "продумывать заранее".

Более того, пошлины, по словам Тай, прекрасно работают и помогают "выровнять несбалансированную и несправедливую ситуацию" в торговле.

"Ни один переговорщик не станет отказываться от действенного рычага давления", — уверена она.

Напомним, что под "пули санкционной войны" попали китайские товары примерно на 370 млрд долларов. Среди компаний, для которых были введены санкции, оказались такие гиганты, как Huawei и Xiaomi.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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