Решение экс-президента США Дональда Трампа лично отправиться на границу с Мексикой, где в последнее время ухудшается обстановка, никак не повлияет на планы действующего президента США Джо Байдена.
Напомним, что Трамп, согласно изданию Bisuness Insider, намерен воплотить следующий план: он подождёт "провального" визита на границу Байдена, а затем приедет туда сам. Известно, что в районе границы США и Мексики наблюдаются скопления беженцев, из-за чего инфраструктура по оказанию им помощи с американской стороны работает с трудом.
"[Трамп] намеревается дождаться, пока Байден пойдёт и потерпит неудачу в одиночку. Затем он вмешается в ситуацию", — рассказал в подкасте "Шоу Майкла Берри" бывший помощник Трампа Джейсон Миллер.
Байден, которого спросили о мнении касательно плана Трампа, ответил нейтрально: его, как оказалось, не волнует "другой парень".
"Мы реализуем план, в котором я весьма уверен. Меня не волнует, что делает другой парень", — сказал Байден СМИ, выступая на брифинге.
Напомним, что Байден уже отметил финансирование знаменитой "стены Трампа" на границе с Мексикой, а также неоднократно называл меры Трампа касательно мигрантов "драконовскими".
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