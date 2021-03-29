После вас: Трамп хочет ехать на границу США и Мексики сразу за Байденом

Решение экс-президента США Дональда Трампа лично отправиться на границу с Мексикой, где в последнее время ухудшается обстановка, никак не повлияет на планы действующего президента США Джо Байдена.

Напомним, что Трамп, согласно изданию Bisuness Insider, намерен воплотить следующий план: он подождёт "провального" визита на границу Байдена, а затем приедет туда сам. Известно, что в районе границы США и Мексики наблюдаются скопления беженцев, из-за чего инфраструктура по оказанию им помощи с американской стороны работает с трудом.

"[Трамп] намеревается дождаться, пока Байден пойдёт и потерпит неудачу в одиночку. Затем он вмешается в ситуацию", — рассказал в подкасте "Шоу Майкла Берри" бывший помощник Трампа Джейсон Миллер.

Байден, которого спросили о мнении касательно плана Трампа, ответил нейтрально: его, как оказалось, не волнует "другой парень".

"Мы реализуем план, в котором я весьма уверен. Меня не волнует, что делает другой парень", — сказал Байден СМИ, выступая на брифинге.

Напомним, что Байден уже отметил финансирование знаменитой "стены Трампа" на границе с Мексикой, а также неоднократно называл меры Трампа касательно мигрантов "драконовскими".