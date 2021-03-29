ВС США передали код разблокировки ядерного оружия в своём "Твиттере"

Секретная информация США появилась в одной из социальных сетей. Американское стратегическое командование передало код на разблокировку ядерного оружия в своём "Твиттере".

На самом деле кто-то вводил пароль и не заметил, что активно не то окно.

Кстати, время реакции — около 25 минут. Примерно подлетное время ракет из/в Россию.