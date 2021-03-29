Жителям ЕС напомнили о "мировом лидерстве" по "ковид-паспортизации"

Официальная система "ковид-паспортов" в рамках ЕС может заработать уже в июне 2021 года. Она фигурирует в СМИ под названием "Зелёный сертификат".

Данные о скорой "паспортизации" жителей ЕС стали доступны благодаря пресс-службе правительства Эстонии. Премьер-министр страны Кая Каллас успела выступить с заявлением по итогам встречи с лидерами стран: большая часть стран ЕС понимает важность меры.

"У Европейского Союза есть реальная возможность стать здесь мировым лидером, если мы будем действовать достаточно быстро. Эстония была одним из инициаторов этого вопроса в Европейском союзе", — добавила Каллас.

Документ планируется оформлять в электронном виде, он должен без помех читаться в любой стране ЕС. Также ожидается создание некой "системы доверия", в рамках которой будут контролировать достоверность "ковид-паспортов".