Самый богатый человек Чехии погиб при аварии вертолёта на Аляске

На Аляске при аварии вертолёта погиб 56-летний чешский миллиардер Петр Келлнер, сообщило агентство Reuters со ссылкой на военнослужащих штата.

В заявлении говорится, что воздушное судно перевозило лыжников: пятеро из них погибли, один выжил — врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Вертолёт, по предварительным данным Airbus AS350B3, разбился недалеко от ледника Кник.

Тела погибших нашли Национальная гвардия и добровольцы из спасательного отряда. Останки передали для проведения судебно-медицинской экспертизы.