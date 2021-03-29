На Аляске при аварии вертолёта погиб 56-летний чешский миллиардер Петр Келлнер, сообщило агентство Reuters со ссылкой на военнослужащих штата.
В заявлении говорится, что воздушное судно перевозило лыжников: пятеро из них погибли, один выжил — врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Вертолёт, по предварительным данным Airbus AS350B3, разбился недалеко от ледника Кник.
Тела погибших нашли Национальная гвардия и добровольцы из спасательного отряда. Останки передали для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.