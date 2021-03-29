Ручир Шарма: новый пакет санкций против России не нанесёт ей ущерба

Российская экономика за последние семь лет заметно укрепилась, поэтому новый пакет санкций, который планируется ввести против страны, не нанесёт ей ущерба, считает руководитель отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма.

Об этом он написал в колонке, опубликованной в разделе "Мнения" газеты Financial Times.

"Несмотря на то что его часто сравнивают с непредсказуемыми диктаторами, Путин долго и внимательно выстраивал макроэкономику. После 2014 года он принял оборонительную позицию и сосредоточил усилия, чтобы превратить Россию в финансовую крепость, не поддающуюся внешнему давлению, и в том числе санкциям. К удивлению, он достиг успеха", — говорится в статье.