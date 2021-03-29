Объявивший об отставке Пашинян назвал медь армянской "нефтью"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что "нефтью" Армении может стать медь, запасы которой в стране, по его мнению, одни из крупнейших в мире. Он заявил, что в среднесрочной перспективе нужно добиться запрета на экспорт медной руды.

"Цены на медь с 2000 года выросли почти в 6-7 раз. Армения является одной из самых богатых стран мира по запасам меди. Многие говорят, что медь — это "нефть" XXI века, и очевидно, что цены на медь будут очень высокими в XXI веке, так как она является главным компонентом при производстве двигателей для электромобилей", — сказал Пашинян.