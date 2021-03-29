В КНДР назвали пуски ракет "мерой самообороны" и раскритиковали ООН

Представители КНДР уверены: в ООН, оценивая недавние северокорейские пуски ракет, применяют политику "двойных стандартов".

Напомним, что по поводу пусков состоится закрытое заседание СБ ООН, оно намечено на 30 марта. Известно, что ракеты были баллистическими, шли на малой высоте.

О своём мнении касательно работы ООН рассказал глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. По его мнению, виноваты во всей этой ситуации американцы, при этом "враждебная политика США" представителями ООН игнорируется. Данные приводит РИА "Новости".

"Это — игнорирование [прав] суверенного государства и, несомненно, проявление политики двойных стандартов. Многие страны в целях укрепления военных сил проводят пуски из всевозможных пусковых установок, но только наши справедливые меры самообороны ставятся под вопрос", — уверен Чо Чхоль Су.

Представитель КНДР привёл сразу несколько примеров:

США недавно устроили очередную бомбардировку Сирии;

Франция работала по программам испытания МБР нового поколения;

Великобритания и вовсе официально заявила о наращивании "ядерных мускулов".

"Но такие акции ни разу не были поставлены под вопрос и рассмотрены в СБ ООН", — подытожил представитель КНДР.