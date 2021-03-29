Представители КНДР уверены: в ООН, оценивая недавние северокорейские пуски ракет, применяют политику "двойных стандартов".
Напомним, что по поводу пусков состоится закрытое заседание СБ ООН, оно намечено на 30 марта. Известно, что ракеты были баллистическими, шли на малой высоте.
О своём мнении касательно работы ООН рассказал глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. По его мнению, виноваты во всей этой ситуации американцы, при этом "враждебная политика США" представителями ООН игнорируется. Данные приводит РИА "Новости".
"Это — игнорирование [прав] суверенного государства и, несомненно, проявление политики двойных стандартов.
Многие страны в целях укрепления военных сил проводят пуски из всевозможных пусковых установок, но только наши справедливые меры самообороны ставятся под вопрос", — уверен Чо Чхоль Су.
Представитель КНДР привёл сразу несколько примеров:
"Но такие акции ни разу не были поставлены под вопрос и рассмотрены в СБ ООН", — подытожил представитель КНДР.
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