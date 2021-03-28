США предпримут "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы видели различные примеры агрессивных действий России… Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального… Будет цена и последствия", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"Мы предпримем необходимые действия в то время и в том месте, которые выберут США, как в отношении РФ, так и в отношении других стран, создающих проблемы", — добавил Блинкен.
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