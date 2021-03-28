Киев признал неспособность восстановить Донбасс самостоятельно

Европе придется помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после "деоккупации", заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Об этом соообщает РИА "Новости".

Ранее Резников заявлял, что Украина потеряла около 100 миллиардов долларов из-за конфликта на востоке страны. Затем он говорил об ущербе в 120 миллиардов долларов.

В интервью телеканалу "Дом" Резников заявил, что точной суммы, необходимой для восстановления Донбасса, в данный момент нет.

"Точную цифру мы с вами узнаем, когда проведем полный аудит после полной деоккупации. Даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно посчитать", — сказал Резников.