Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями Армавирской области страны, что подаст в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, это формальный шаг "не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы".
"За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра", — сказал он.
Согласно армянскому законодательству, выборы назначат, если парламент дважды не изберет премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.
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