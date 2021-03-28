Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями Армавирской области страны, что подаст в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, это формальный шаг "не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы".

"За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра", — сказал он.

Согласно армянскому законодательству, выборы назначат, если парламент дважды не изберет премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.