"Эвер Гивен" стал преградой в Суэцком канале и на дороге Китая

В Китае грузовик с контейнером Evergreen создал затор на дороге и вызвал активное обсуждение в Сети из-за севшего на мель контейнеровоза той же фирмы.

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как из-за перегородившей дорогу фуры образовалась огромная пробка.

Помимо надписи на борту, грузовик и судно объединяет то, что оба отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов.