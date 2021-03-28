В Китае грузовик с контейнером Evergreen создал затор на дороге и вызвал активное обсуждение в Сети из-за севшего на мель контейнеровоза той же фирмы.
На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как из-за перегородившей дорогу фуры образовалась огромная пробка.
Помимо надписи на борту, грузовик и судно объединяет то, что оба отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов.
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