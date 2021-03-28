Австралийский телеканал Channel Nine заявил, что прервал трансляцию прямого эфира из-за хакерской атаки, но надеется возобновить ее позже. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, что мы сможем вернуться к нормальной сетке вещания", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Как отмечает портал TV Blackbox, посвященный новостям телевизионной индустрии, канал сообщил сотрудникам, что из-за атаки в эфир не смогла выйти утренняя передача Weekend Today. Вместо нее канал транслировал ранее записанные программы.
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