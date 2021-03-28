Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной, об этом пишет Financial Times. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета указывает, что производители из КНР таким образом стремятся избежать задержек при поставке товаров в ЕС. За первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправилось две тысячи грузовых поездов — это в два раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Как пояснила специалист по продажам в компании-производителе тренажеров Нину Фанг, обычно продукцию перевозят по морю, однако повышение цен на транспортировку этим способом заставило искать альтернативы. Кроме того, основные клиенты в Европе, например Германия и Франция, по словам специалиста, жаловались на низкую эффективность перевозок по воде и допускали возможность изменить вариант отправления грузов.
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