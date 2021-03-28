Пробка в Суэцком канале стала видна за 65 километров

Пробка из грузовых кораблей, ждущих своей очереди на вход в Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза, видна даже в 65 километрах от южного входа в канал, передаёт корреспондент РИА "Новости".

С берега Красного моря в районе между городами Айн-Сохна и Заафарана примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал отлично видны не менее 15 грузовых кораблей и барж, стоящих в очереди. Согласно данным сайта Vesselfinder, ближе к противоположному берегу в очереди еще десятки кораблей.

На море сильнейший шторм, из-за ураганного ветра 35 километров в час волны достигают нескольких метров.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сообщил в субботу, что одной из причин инцидента в канале с контейнеровозом Ever Given стала песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ветром, но не исключил и человеческий фактор.