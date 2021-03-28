Каким странам грозят ограничения при выдаче шенгенских виз

Тринадцати странам, которые неохотно забирают своих депортированных граждан из европейских стран, грозят ограничения при выдаче виз, необходимых для въезда в государства Шенгенской зоны, сообщает издание Welt am Sonntag. Об этом пишет РИА "Новости".

По его данным, Европейская комиссия провела оценку в общей сложности 39 государств, которые систематически "препятствуют" возвращению собственных граждан. Наихудшую оценку — "неудовлетворительно" — получили в результате 13 стран: Ирак, Иран, Ливия, Сенегал, Сомали, Мали, Гамбия, Камерун, Республика Конго, Египет, Эритрея, Эфиопия и Гвинея-Бисау.

Отмечается, что указанные государства столкнутся с ограничениями при выдаче виз, если не начнут лучше выполнять обязательства по вывозу своих граждан из европейских стран.